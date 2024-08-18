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«Черноморец» победил «Тюмень» в домашнем матче Первой лиги

«Черноморец» победил «Тюмень» в домашнем матче Первой лиги
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригида арбитров, под руководством Владислава Целовальникова из Астрахани. «Черноморец» одержал победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Уридия – 20'     2:0 Антонов – 79'     2:1 Кенфак – 87'    

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Черноморца» Мераби Уридия. На 40-й минуте футболисты «Тюмени» получили право пробить пенальти, однако полузащитник Александр Коротаев не смог реализовать 11-метровый удар. На 80-й минуте преимущество «Черноморца» удвоил полузащитник Антон Антонов. На 87-й минуте единственный гол «Тюмени» забил полузащитник Оливье Кенфак.

После этого матча «Черноморец» набрал шесть очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с четырьмя очками расположилась на 16-м месте.

Турнирная таблица Первой лиги
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