«Черноморец» победил «Тюмень» в домашнем матче Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригида арбитров, под руководством Владислава Целовальникова из Астрахани. «Черноморец» одержал победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Черноморца» Мераби Уридия. На 40-й минуте футболисты «Тюмени» получили право пробить пенальти, однако полузащитник Александр Коротаев не смог реализовать 11-метровый удар. На 80-й минуте преимущество «Черноморца» удвоил полузащитник Антон Антонов. На 87-й минуте единственный гол «Тюмени» забил полузащитник Оливье Кенфак.

После этого матча «Черноморец» набрал шесть очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» с четырьмя очками расположилась на 16-м месте.