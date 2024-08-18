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Кечинов: отсутствие Вендела и Глушенкова повышает шансы «Спартака» на успех с «Зенитом»

Кечинов: отсутствие Вендела и Глушенкова повышает шансы «Спартака» на успех с «Зенитом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге.

«Конечно, отсутствие Глушенкова и Вендела повышает шансы «Спартака» на успех в игре с «Зенитом». Это два определяющих футболиста «Зенита», от которых зависят правильное направление атак, созидание, создание моментов и забитые мячи. Если их не будет, для «Спартака» это серьёзное подспорье.

Помимо этих футболистов, у команды есть игроки серьёзного уровня. «Зенит» есть «Зенит». Даже несмотря на ничью с «Химками», они на ходу. «Спартаку» всё равно будет тяжело, но команда тоже набрала хороший ход. Тем интереснее будет сравнить. Надо посмотреть, на каком уровне сейчас находится «Спартак». Надеюсь, они воспользуются потерями «Зенита», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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