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«Наполи» разгромно проиграл «Вероне» в первом официальном матче под руководством Конте

«Наполи» разгромно проиграл «Вероне» в первом официальном матче под руководством Конте
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Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Верона» одержала победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Роша Ливраменто – 50'     2:0 Москера – 75'     3:0 Москера – 90+4'    

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. На 50-й минуте забил нападающий «Вероны» Дейлон Ливраменто, которому ассистировал полузащитник Дарко Лазович. На 75-й минуте преимущество «Вероны» удвоил нападающий Даниэль Москера, забив с передачи Ондрея Дуды. На 90+4-й минуте Москера оформил дубль с передачи Лазовича — 3:0. «Наполи» проиграл свой официальный первый матч под руководством Антонио Конте.

В параллельном матче 1-го тура Серии А играли «Болонья» и «Удинезе». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Италия — Серия А . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Роша Ливраменто – 50'     2:0 Москера – 75'     3:0 Москера – 90+4'    
Турнирная таблица Серии А
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