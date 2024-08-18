Никита Чичерин: «Крылья Советов» могли рассчитывать на ничью с «Динамо»

Бывший футболист Никита Чичерин высказался о матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0.

«Победа «Динамо» в этом матче хоть и тяжёлая, но ожидаемая. «Крылья» могли рассчитывать на ничью как минимум. Команда хорошо играла в обороне, но сказались индивидуальные качества игроков «Динамо», которые на сегодняшний день, может быть, чуть выше классом», — приводит слова Чичерина Metaratings.

Победный гол на 75-й минуте забил бразильский полузащитник Бителло, что позволило «Динамо» остаться на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Крылья Советов» (3) находятся на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков.