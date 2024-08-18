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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович повторил достижение Олега Романцева

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович повторил достижение Олега Романцева
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:0) одержал четвёртую крупную победу у руля красно-белых в первых семи играх. Таким образом, Станкович повторил достижение легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева в 1989 году. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

Помимо этого матча «Спартак» обыграл «Химки» (3:1) во 2-м туре РПЛ, затем в следующей игре разгромил «Крылья Советов». Кроме того, красно-белые с таким же счётом обыграли самарскую команду и московское «Динамо» в Фонбет Кубке России.

В минувшей игре в составе красно-белых отличились нападающий Манфред Угальде, центральный защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.

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