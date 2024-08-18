«Райо Вальекано» одержал победу в матче 1-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад»

Завершился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, а главным арбитром матча был Алехандро Эрнандес. «Райо Вальекано» одержал победу со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 67-й минуте, когда Хорхе де Фрутос точно пробил после навеса, и мяч, коснувшись перекладины, оказался в сетке ворот «Реала Сосьедад». На 84-й минуте Серхио Камельо удвоил преимущество «Райо», отправив мяч в правый нижний угол ворот. На 90+8-й минуте Мартин Субименди завершил комбинацию «Реала Сосьедад» точным ударом — 2:1.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0. В следующем туре «Реал Сосьедад» 24 августа сыграет дома с «Эспаньолом», а «Райо Вальекано» отправится в гости к «Хетафе».