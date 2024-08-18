Алексей Миранчук прилетел в США

Новоиспечённый атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прибыл в Соединённые Штаты Америки. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

Фото: «Атланта Юнайтед»

Футболист проведёт первую тренировку с новой командой 20 августа. Ранее пресс-служба американского клуба сообщила, что «Атланта Юнайтед» сняла дом для Миранчука.

Клуб из МЛС объявил о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».