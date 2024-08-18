Сегодня, 18 августа, в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча.

Результаты матчей РПЛ 18 августа:

«Химки» — «Зенит» — 1:1;

«Спартак» ‐ «Факел» — 3:0;

«ЦСКА — «Локомотив» — 0:1;

«Краснодар» — «Пари НН» — 2:1.

Завтра, 19 августа, тур завершится двумя матчами: «Акрон» — «Рубин» и «Динамо» Махачкала — «Ахмат».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 13 очков за пять матчей. Второе место занимает московское «Динамо», заработав 12 очков. На третьей строчке располагается московский «Локомотив», у которого 12 очков. В зоне вылета располагаются махачкалинское «Динамо» (2) и воронежский «Факел» (1).