«Качество отошло на второй план». Тренер «Локомотива» Галактионов — о дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Нам очень важно было сегодня действовать дисциплинированно, аккуратно сыграть в обороне. В принципе, с этим справлялись. Что касается первого тайма, то нам, наверное, не хватало хорошего выхода из обороны, было очень много ошибок при начале атаки. Много простых мячей теряем. Над этим надо будет поработать. И, опять же, мы вовремя освежили игру, все замены сработали. Свой хороший момент мы нашли, в контратаке.

Ребят надо поздравить. Насчёт самоотдачи не соглашусь с вами абсолютно. Ребята бились и делали это очень достойно. Вопрос по качеству — да, но сейчас качество отошло на второй план. Это дерби, и мы в нём добились положительного результата — мы выиграли», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» после победы в матче с ЦСКА набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.