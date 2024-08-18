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«У Баринова разбито лицо, у Сулейманова — голова». Галактионов — о травмах в матче с ЦСКА

«У Баринова разбито лицо, у Сулейманова — голова». Галактионов — о травмах в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травмы полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Тимура Сулейманова, полученные игроками в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«У Баринова разбито лицо, у Сулейманова разбита голова. Достаточно тяжёлые травмы, на первый взгляд, оба получили. Посмотрим, проведём дообследование. На неделе будет понятно, насколько один и второй будут готовы к следующей игре. Сейчас сложно сказать», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

На 66-й минуте Баринов получил повреждение после столкновения с игроком армейцев и был заменён, вместо него на поле вышел Артём Тимофеев. На 81-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Сулейманов столкнулись друг с другом, в результате чего форвард получил рассечение.

«Локомотив» после победы в матче с ЦСКА набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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