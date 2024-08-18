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Результаты матчей Первой лиги 18 августа

Результаты матчей Первой лиги 18 августа
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Сегодня, 18 августа, в 6-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

  • «Енисей» — «Сочи» — 1:0;
  • «Урал» — «Чайка» — 2:0 ;
  • «Сокол» — «Уфа» — 0:1;
  • «Черноморец» — «Тюмень» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 14 очков. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал», заработавший 13 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», в активе которого 12 очков.

Последнее место занимает ярославский «Шинник», набравший два очка в шести матчах. На 17-й строчке находится «СКА-Хабаровск» с четырьмя очками. Также в зоне вылета находится «Тюмень» (4).

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