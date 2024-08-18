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«Мальорка» — «Реал» Мадрид: «сливочные» пропустили в начале второго тайма

«Мальорка» — «Реал» Мадрид: «сливочные» пропустили в начале второго тайма
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В эти минуты проходит матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

На 53-й минуте хозяева усилиями Ведата Мурики сравняли счёт.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Королевский клуб» обыграл «Мальорку» со счётом 1:0. Во втором круге «сливочные» обошли соперника с аналогичным счётом.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.

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