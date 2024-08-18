Вратарь Лантратов высказался о «сухой» серии «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался об игре команды в обороне в последних матчах чемпионата России. Железнодорожники одержали три победы подряд в Российской Премьер-Лиге, не пропустив ни одного мяча. Сегодня, 18 августа, подопечные Михаила Галактионова обыграли ЦСКА со счётом 1:0. До этого «Локомотив» разгромил грозненский «Ахмат» (5:0) и взял верх над махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Футболисты сыгрываются, набираются опыта и, естественно, после нескольких матчей чувствуют уверенность в себе. Надеюсь, продолжим двигаться в этом направлении», — приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024. Команда набрала 12 очков за пять матчей.