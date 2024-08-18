Генич отреагировал на победу «Локомотива» над ЦСКА

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Локомотива» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Многие говорили, что у «Локомотива» недобор по составу, а он дерби заменами в концовке выигрывает. В футболе, как и в жизни, всё относительно. Галактионов и его команда — молодцы», – написал Генич в социальных сетях.

На 90-й минуте прошедшей игры победу «Локомотиву» принёс защитник Наир Тикнизян.

«Локомотив» набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.