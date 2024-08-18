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Генич отреагировал на победу «Локомотива» над ЦСКА

Генич отреагировал на победу «Локомотива» над ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу «Локомотива» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Многие говорили, что у «Локомотива» недобор по составу, а он дерби заменами в концовке выигрывает. В футболе, как и в жизни, всё относительно. Галактионов и его команда — молодцы», – написал Генич в социальных сетях.

На 90-й минуте прошедшей игры победу «Локомотиву» принёс защитник Наир Тикнизян.

«Локомотив» набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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