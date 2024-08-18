Диего Симеоне назвал лучшую, по его мнению, команду в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о перспективах своей команды в новом сезоне Ла Лиги, а также назвал «Реал» лучшей командой в Испании. Завтра, 19 августа, «Атлетико» сыграет в 1-м туре нового сезона чемпионата Испании с «Вильярреалом». Игра начнётся в 22:30 мск.

«Мы ещё не укомплектовали состав, помимо этого нам нужно сосредоточиться на завтрашней игре и двигаться от мачта к матчу по мере роста команды. «Реал» Мадрид начинает сезон как лучшая команда, и ему придется доказать это с помощью своих замечательных футболистов, а все остальные будут готовится к тому, чтобы сразиться с командой, которая на данный момент кажется лучшей», — приводит слова Симеоне As.

«Атлетико» занял четвёртое место в прошлом сезоне чемпионата Испании.