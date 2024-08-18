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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему удивился победе над «Челси»

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему удивился победе над «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» — 2:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 18'     0:2 Ковачич – 84'    

«Честно говоря, я очень удивлён. Мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё-таки заработали три очка. Мы давно не побеждали на стадионе «Челси», что также хорошо. Но плохо то, что впереди у нас целых 65 игр в сезоне», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» открыл счёт на 18-й минуте встречи: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом страны, а «Челси» занял шестое место.

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