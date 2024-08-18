Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему удивился победе над «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче стартового тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» — 2:0.

«Честно говоря, я очень удивлён. Мы были далеки от своей оптимальной формы, но всё-таки заработали три очка. Мы давно не побеждали на стадионе «Челси», что также хорошо. Но плохо то, что впереди у нас целых 65 игр в сезоне», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» открыл счёт на 18-й минуте встречи: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом страны, а «Челси» занял шестое место.