«Все сразу переобулись». Дзюба оценил успехи Слуцкого в Китае

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба высказался об успехах главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в чемпионате Китая.

— Слуцкий в Китае снова доказывает, что он — топовый тренер?

— Ему не нужно это доказывать. Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий — топ.

— Когда Слуцкий ушел в юмор, многие говорили, что он закончился как тренер.

— У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно. Леониду Викторовичу было вообще всё равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни — и правильно делает. Немного отдохнул от работы — и с новыми силами дальше, — приводит слова Дзюбы Sport24.

После 24 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 61 очко и занимают второе место.

Леонид Слуцкий возглавил клуб из Китая в декабре 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с командой истекает в конце года.