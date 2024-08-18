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Мор: ЦСКА с Николичем играет хуже, чем при Федотове

Мор: ЦСКА с Николичем играет хуже, чем при Федотове
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор сравнил игру ЦСКА при новом главном тренере Марко Николиче с выступлениями армейцев при бывшем тренере Владимире Федотове

«Если брать игру ЦСКА на старте сезона, то мне работа Марко Николича не нравится. Команда при нём играет как‑то сдержанно, никакого роста, они стали [играть] даже хуже, чем при Владимире Федотове, — сказал Мор в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

ЦСКА уступил московскому «Локомотиву» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Локомотив» набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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