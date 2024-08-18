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Литвинов ответил, будет ли «Спартаку» легче в матче с «Зенитом» после травмы Глушенкова

Литвинов ответил, будет ли «Спартаку» легче в матче с «Зенитом» после травмы Глушенкова
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на информацию о том, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков может пропустить матч с красно-белыми из-за травмы руки. «Зенит» и «Спартак» сыграют в 6-м туре чемпионата России 24 августа.

— Глушенков сломал руку в матче с «Химками» и пропустит игру со «Спартаком». Это облегчит жизнь в Санкт-Петербурге в следующем туре?
— Думаю, что у «Зенита» есть игроки, которые могут его заменить и сыграть на таком же уровне, – приводит слова Литвинова «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 18 августа, Максим Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Позже стало известно, что Глушенков в ближайшее время перенесёт операцию.

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