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Холанд: наши защитники и хавбеки играли хорошо с «Челси», я им не нужен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал игру своей команды в матче 1-го тура АПЛ с «Челси», который завершился победой «горожан» со счётом 2:0.

«Я хочу помочь команде, заставить её работать и мотивировать других игроков занимать лучшие позиции.

Когда вы увидите сегодня, как хорошо играли все защитники, полузащитники, Пепу не понравятся мои слова, но я им не нужен! Я могу просто стоять и смотреть!» — приводит слова Холанда пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» открыл счёт на 18-й минуте встречи: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом страны, а «Челси» занял шестое место.