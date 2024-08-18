«Рома» не смогла обыграть «Кальяри» в матче стартового тура Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Рома». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Федерико Ла Пенна. Матч закончился со счётом 0:0.

В игре было показано две жёлтых карточки. Оба предупреждения на счету игроков «Кальяри».

В параллельном матче 1-го тура Серии А «Лацио» принимал «Венецию». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева уверенно обыграли соперника со счётом 3:1.

У «Лацио» отличились нападающий Валентин Кастельянос, форвард Маттиа Дзакканьи (с пенальти), также мяч в свои ворота срезал защитник «Венеции» Джорджо Альтаре. У гостей забил полузащитник Магнус Андерсен.