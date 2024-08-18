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«Рома» не смогла обыграть «Кальяри» в матче стартового тура Серии А

«Рома» не смогла обыграть «Кальяри» в матче стартового тура Серии А
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Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Рома». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Федерико Ла Пенна. Матч закончился со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 0
Рома
Рим

В игре было показано две жёлтых карточки. Оба предупреждения на счету игроков «Кальяри».

В параллельном матче 1-го тура Серии А «Лацио» принимал «Венецию». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева уверенно обыграли соперника со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 1
Венеция
Венеция
0:1 Андерсен – 3'     1:1 Кастельянос – 11'     2:1 Дзакканьи – 44'     3:1 Альтаре – 81'    

У «Лацио» отличились нападающий Валентин Кастельянос, форвард Маттиа Дзакканьи (с пенальти), также мяч в свои ворота срезал защитник «Венеции» Джорджо Альтаре. У гостей забил полузащитник Магнус Андерсен.

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