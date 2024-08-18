Результаты матчей чемпионата Франции 18 августа

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Сегодня, 18 августа, состоялись пять матчей 1-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги 1 18 августа:

«Осер» — «Ницца» — 2:1;

«Анже» — «Ланс» — 0:1;

«Монпелье» — «Страсбург» — 1:1;

«Тулуза» — «Нант» — 0:0;

«Ренн» — «Лион» — 3:0.

Следующий тур начнется 23 августа. Действующий чемпион «ПСЖ» сыграет с «Монпелье».

24 августа состоятся встречи: «Лион» — «Монако», «Лилль» — «Анже», «Сент-Этьен» — «Гавр».

25 августа пройдут матчи: «Ланс» — «Брест», «Нант» — «Осер», «Ницца» — «Тулуза», «Страсбур» — «Ренн» и «Марсель» — «Реймс».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «ПСЖ», опередив «Монако» и «Брест». В Лигу 2 вылетели «Клермон», «Лорьян» и «Мец», их места заняли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен».