Тренер «Челси» Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от «Манчестер Сити» в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

«Думаю, что наша команда сыграла хорошо. Мы не любим проигрывать, но я полагаю, что выступили неплохо. Мы играли с лучшей командой в мире и боролись большую часть времени на равных.

Думаю, что сегодня наша игра была лучше, чем предыдущая с миланским «Интером». Для меня совершенно очевидно, что мы совершенствуемся и движемся в правильном направлении», – приводит слова Марески пресс-служба лондонской команды на официальном сайте.

«Манчестер Сити» открыл счёт на 18-й минуте: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич.