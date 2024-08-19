Баринов получил гематому у глаза, Дивеев в ужасе хватался за лицо. Яркие фото с матча

18 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Локомотив». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал защитник железнодорожников Наир Тикнизян, отличившийся в самой концовке встречи — на 90-й минуте. Во втором тайме из-за травмы был заменён капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов: в результате столкновения с Виктором Давилой у него образовалась гематома в области левого глаза.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После пяти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. ЦСКА идёт на седьмой строчке с семью очками.