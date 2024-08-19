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Яна Ромашкина отреагировала на победный гол Наира Тикнизяна в матче с ЦСКА

Яна Ромашкина отреагировала на победный гол Наира Тикнизяна в матче с ЦСКА
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Популярная телеведущая Яна Ромашкина поздравила своего супруга и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна с победным голом в матче с ЦСКА. Игра 5-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и железнодорожниками состоялась вчера, 18 августа. Тикнизян принёс победу «Локомотиву», отметившись забитым мячом на 90‑й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Лучший», — написала Ромашкина в социальных сетях, опубликовав видео, на котором Тикнизян идёт по полю после игры.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. В этом сезоне футболист забил один гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах московского клуба. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в её активе 12 очков.

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