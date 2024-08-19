Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.
Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13' 1:1 Мурики – 53'
Удаления: нет / Менди – 90+7'
В составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).
Отметим, что эта игра стала дебютной в Ла Лиге для звездного новичка «Реала» Килиана Мбаппе, который перешёл в испанский гранд этим летом.
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.
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