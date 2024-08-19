Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальорка — Реал» Мадрид, результат матча 18 августа 2024, счёт 1:1, чемпионат Испании 2024-2025

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге
Комментарии

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

В составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

Отметим, что эта игра стала дебютной в Ла Лиге для звездного новичка «Реала» Килиана Мбаппе, который перешёл в испанский гранд этим летом.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android