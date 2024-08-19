Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой» в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. Игра закончилась ничейным результатом со счётом 1:1.

В составе мадридцев забил нападающий Родриго (13-я минута). У хозяев отличился форвард Ведат Мурики (53-я минута).

Отметим, что эта игра стала дебютной в Ла Лиге для звездного новичка «Реала» Килиана Мбаппе, который перешёл в испанский гранд этим летом.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.