В «Локомотиве» назвали позиции на поле, нуждающиеся в усилении

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, кто клуб ищет игроков на позицию защитника, а также в атакующую линию.

«Сейчас мы вынуждены укрепить нашу линию центра защиты, потому что Лукас Фассон, наверное, месяца три не сможет нам помочь. У него мышечная травма, надеемся, что будет раньше. Хотелось бы ещё и атаку укрепить. Как мы и говорили, в рамках возможностей, которые есть у клуба, два игрока на вход было бы идеально», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Локомотив» изучали кандидатуры нескольких защитников из чемпионата Хорватии.

«Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ. После этой победы команда набрала 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.