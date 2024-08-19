Тренер «Краснодара» Мусаев: понимал, что нам будет сложно обыграть «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил вклад болельщиков в победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). В составе нижегородцев в первом тайме отличился Хуан Босельи. Южане ответили дублем Мозеса Кобнана во втором тайме

— Что вы сейчас чувствуете?

— За эти эмоции мы и любим футбол. Я понимал, что нам будет сложно выиграть этот матч, потому что соперник большими силами оборонялся. Но мы продолжали давить и верить, что можем забить. Огромная заслуга болельщиков, они продолжали нас гнать, это их победа, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала девять очков за пять матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.