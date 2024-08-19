Лазар Самарджич перешёл в «Аталанту» на правах аренды

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника Лазара Самарджича. Сербский 22-летний игрок присоединился к клубу на правах аренды с правом выкупа, которое может стать обязательным при выполнении определённых условий. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Самарджич, родившийся в Берлине, но выступающий за сборную Сербии, уже хорошо знаком с итальянским футболом. За три сезона в Серии А он провёл 93 матча, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее полузащитник играл в немецкой Бундеслиге, где выступал за «Герту» и «РБ Лейпциг».

Напомним, что несмотря на выступления за юношеские сборные Германии, в феврале 2023 года Самарджич выбрал национальную команду Сербии. На его счету уже 11 матчей за сербскую сборную.