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Лазар Самарджич перешёл в «Аталанту» на правах аренды

Лазар Самарджич перешёл в «Аталанту» на правах аренды
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«Аталанта» объявила о подписании полузащитника Лазара Самарджича. Сербский 22-летний игрок присоединился к клубу на правах аренды с правом выкупа, которое может стать обязательным при выполнении определённых условий. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Самарджич, родившийся в Берлине, но выступающий за сборную Сербии, уже хорошо знаком с итальянским футболом. За три сезона в Серии А он провёл 93 матча, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее полузащитник играл в немецкой Бундеслиге, где выступал за «Герту» и «РБ Лейпциг».

Напомним, что несмотря на выступления за юношеские сборные Германии, в феврале 2023 года Самарджич выбрал национальную команду Сербии. На его счету уже 11 матчей за сербскую сборную.

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