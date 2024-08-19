Гришин: неразбериха в обороне ЦСКА в последние пять минут матча с «Локо» убила игру

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» со счётом 0:1.

«ЦСКА начал очень хорошо, «Локомотив» первые 20 минут не знал, что делать, был высокий прессинг. «Локомотив», наверное, не ждал, что ЦСКА так будет играть. Всё складывалось хорошо для «армейцев», я думал, что ничья – это минимум, что может быть, но мне кажется, замены у «Локомотива» сыграли в плюс, а у ЦСКА – в минус. Не разобрались в обороне в оставшиеся пять минут, и эта неразбериха в последние пять минут убила игру. Можно сказать, что ЦСКА потерял очки в этом матче», — приводит слова Гришина Metaratings.

После этой победы «Локомотив» набрала 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. «Локомотив» одержал пятую победу подряд во всех турнирах. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.