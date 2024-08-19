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Гришин: неразбериха в обороне ЦСКА в последние пять минут матча с «Локо» убила игру

Гришин: неразбериха в обороне ЦСКА в последние пять минут матча с «Локо» убила игру
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» со счётом 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«ЦСКА начал очень хорошо, «Локомотив» первые 20 минут не знал, что делать, был высокий прессинг. «Локомотив», наверное, не ждал, что ЦСКА так будет играть. Всё складывалось хорошо для «армейцев», я думал, что ничья – это минимум, что может быть, но мне кажется, замены у «Локомотива» сыграли в плюс, а у ЦСКА – в минус. Не разобрались в обороне в оставшиеся пять минут, и эта неразбериха в последние пять минут убила игру. Можно сказать, что ЦСКА потерял очки в этом матче», — приводит слова Гришина Metaratings.

После этой победы «Локомотив» набрала 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. «Локомотив» одержал пятую победу подряд во всех турнирах. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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