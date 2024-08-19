Агент Рябчука: при Абаскале и Слишковиче Олег не совсем понимал, что от него требуют

Сергей Галунов, представляющий интересы защитника «Спартака» Олега Рябчука, считает, что его клиенту легче играть под руководством Деяна Станковича, чем при Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче.

«При Абаскале и впоследствии Слишковиче Рябчук мало играл в основном составе по причине того, что не до конца понимал, что именно от него требовал тренер. Какие задачи перед ним ставятся на поле. Глупо было бы утверждать, что футболист, который провел более 100 матчей за «Олимпиакос» и выиграл конкуренцию у Марсело, является слабым. С приходом Станковича, как мне кажется, Олег стал четко понимать свою задачу на поле», — приводит слова Галунова Metaratings.

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В нынешнем сезоне футболист провёл шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.