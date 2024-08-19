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Стало известно, какой игрок ЦСКА может пополнить состав «Фламенго»

Стало известно, какой игрок ЦСКА может пополнить состав «Фламенго»
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Бразильский защитник ЦСКА Келлвен может покинуть московский клуб.

Как сообщает журналист Вене Касагранде в соцсетях, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован бразильский «Фламенго». Отмечается, что представители клуба уже ведут диалог с окружением игрока.

Келлвен выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста два гола и девять результативных передач в 37 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн.

В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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