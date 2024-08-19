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Марков: «Факел» мог пропустить и десять голов в матче со «Спартаком»

Марков: «Факел» мог пропустить и десять голов в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на садионе «Лукойл Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

«Когда мы приезжаем в Москву и проигрываем к десятой минуте 0:2, как, кстати, было и в матче с «Динамо», победить тяжело. Да, у нас был хороший момент при счете 0:2, но на картину сегодняшней игры это никак бы не повлияло, потому что мы могли пропустить и десять голов», — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» на старте сезона чемпионата России потерпел четыре поражения и один матч завершил ничьей. В следующем туре РПЛ «Факел» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 24 августа.

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