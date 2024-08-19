Марков: «Факел» мог пропустить и десять голов в матче со «Спартаком»

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на садионе «Лукойл Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

«Когда мы приезжаем в Москву и проигрываем к десятой минуте 0:2, как, кстати, было и в матче с «Динамо», победить тяжело. Да, у нас был хороший момент при счете 0:2, но на картину сегодняшней игры это никак бы не повлияло, потому что мы могли пропустить и десять голов», — приводит слова Маркова «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» на старте сезона чемпионата России потерпел четыре поражения и один матч завершил ничьей. В следующем туре РПЛ «Факел» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 24 августа.

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