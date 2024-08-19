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Видеообзор минимальной победы «Локомотива» в дерби с ЦСКА

Видеообзор минимальной победы «Локомотива» в дерби с ЦСКА
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В воскресенье, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Локомотива».

Команды не открыли счёт в первые 45 минут. На 66-й минуте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение после столкновения с игроком армейцев и был заменён, вместо него на поле вышел Артём Тимофеев. На 81-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев и нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов столкнулись друг с другом, в результате чего форвард получил рассечение. На 90-й минуте победу «Локомотиву» принёс Наир Тикнизян.

«Локомотив» после этой победы набрал 12 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают третье место. В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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