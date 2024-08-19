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«Палмейрас» запретил игрокам и тренеру давать интервью после матча с «Сан-Паулу»

«Палмейрас» запретил игрокам и тренеру давать интервью после матча с «Сан-Паулу»
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«Палмейрас» запретил своим игрокам и тренеру давать послематчевые комментарии после матча 23-го тура чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» (2:1).

Бразилия - Серия А . 23-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
Окончен
2 : 1
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1:0 Лопес – 55'     1:1 Neves – 72'     2:1 Лопес – 90+12'    
Удаления: нет / Neves – 90+6'

«Из-за печальных сцен, произошедших после игры, усугублённых очередным провальным судейством, а также для того, чтобы атмосфера вражды, начавшаяся на поле, не распространилась за его пределы, руководство «Палмейраса» решило, что их тренер и спортсмены не будут давать интервью в это воскресенье. Клуб сожалеет, что очередная важная классическая победа омрачена темами, не соответствующими честности и ценностям спорта», — говорится в заявлении клуба в официальном аккаунте.

После матча около подтрибунного помещения произошла небольшая стычка между представителями команд.

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