«Палмейрас» запретил игрокам и тренеру давать интервью после матча с «Сан-Паулу»

«Палмейрас» запретил своим игрокам и тренеру давать послематчевые комментарии после матча 23-го тура чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» (2:1).

«Из-за печальных сцен, произошедших после игры, усугублённых очередным провальным судейством, а также для того, чтобы атмосфера вражды, начавшаяся на поле, не распространилась за его пределы, руководство «Палмейраса» решило, что их тренер и спортсмены не будут давать интервью в это воскресенье. Клуб сожалеет, что очередная важная классическая победа омрачена темами, не соответствующими честности и ценностям спорта», — говорится в заявлении клуба в официальном аккаунте.

После матча около подтрибунного помещения произошла небольшая стычка между представителями команд.

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