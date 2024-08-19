Мбаппе опубликовал пост после ничьей в дебютном матче за «Реал» в Ла Лиге

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост после ничьей в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Встреча проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке и завершилась со счётом 1:1.
«Не очень хороший результат. Будем внимательны и сосредоточимся на следующей игре», — написал Мбаппе на своей странице в одной из социальных сетей.
Для Мбаппе этот матч стал дебютным в чемпионате Испании. Ранее форвард принял участие в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0) и стал автором одного забитого мяча.
Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.
«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: