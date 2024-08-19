Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе опубликовал пост после ничьей в дебютном матче за «Реал» в Ла Лиге

Мбаппе опубликовал пост после ничьей в дебютном матче за «Реал» в Ла Лиге
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост после ничьей в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой». Встреча проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке и завершилась со счётом 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

«Не очень хороший результат. Будем внимательны и сосредоточимся на следующей игре», — написал Мбаппе на своей странице в одной из социальных сетей.

Для Мбаппе этот матч стал дебютным в чемпионате Испании. Ранее форвард принял участие в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0) и стал автором одного забитого мяча.

Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

Материалы по теме
«Реал» наказали за пижонство. Первая сенсация европейского сезона
«Реал» наказали за пижонство. Первая сенсация европейского сезона
Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android