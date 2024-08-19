Конте обратился к болельщикам «Наполи» после разгромного поражения в матче с «Вероной»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение неаполитанской команды в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:3).

«Мне хочется сказать, что мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые следят за нами с такой страстью. Я тренер, и это правильно, что я беру на себя всю ответственность.

Я смиренно прошу прощения, потому что второй тайм был неприемлемым. Игра показала, что нам нужно усердно работать во всех аспектах. Я приехал в Неаполь с большим энтузиазмом и огромным желанием. Если я могу помочь «Наполи», я это сделаю», — приводит слова Конте Football Italia.

Антонио Конте возглавил «Наполи» в летнее межсезонье. 55-летний специалист заключил контракт с командой из Неаполя на три года. За свою тренерскую карьеру Конте четыре раза становился чемпионом Италии и один раз — чемпионом Англии, являясь главным тренером лондонского «Челси».

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