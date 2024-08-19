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Конте обратился к болельщикам «Наполи» после разгромного поражения в матче с «Вероной»

Конте обратился к болельщикам «Наполи» после разгромного поражения в матче с «Вероной»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение неаполитанской команды в матче 1-го тура Серии А с «Вероной» (0:3).

Италия — Серия А . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Роша Ливраменто – 50'     2:0 Москера – 75'     3:0 Москера – 90+4'    

«Мне хочется сказать, что мы должны извиниться перед неаполитанскими болельщиками, которые следят за нами с такой страстью. Я тренер, и это правильно, что я беру на себя всю ответственность.

Я смиренно прошу прощения, потому что второй тайм был неприемлемым. Игра показала, что нам нужно усердно работать во всех аспектах. Я приехал в Неаполь с большим энтузиазмом и огромным желанием. Если я могу помочь «Наполи», я это сделаю», — приводит слова Конте Football Italia.

Антонио Конте возглавил «Наполи» в летнее межсезонье. 55-летний специалист заключил контракт с командой из Неаполя на три года. За свою тренерскую карьеру Конте четыре раза становился чемпионом Италии и один раз — чемпионом Англии, являясь главным тренером лондонского «Челси».

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