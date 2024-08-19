«Смешной парень». Холанд высказался о песне Кукурельи после победы «Сити» над «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после победы в матче 1-го тура АПЛ с «Челси» (2:0) прокомментировал песню защитника сборной Испании и лондонского клуба Марка Кукурельи про него.

«Смешной парень. В прошлом сезоне он попросил мою футболку, а этим летом поет про меня песню», — приводит слова Холанда The Sun со ссылкой на Viaplay.

Напомним, Кукурелья во время празднования победы своей команды в финале чемпионата Европы 2024 года над Англией (2:1) исполнил песню, в которой задевается нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Куку, Кукурелья, кушает паэлью,

Куку, Кукурелья, пьёт Estrella.

Холанд трепещет перед Кукурельей», — говорится в песне футболиста «Челси».

Кукурелья спел песню про Холанда, празднуя победу Испании: