«Смешной парень». Холанд высказался о песне Кукурельи после победы «Сити» над «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после победы в матче 1-го тура АПЛ с «Челси» (2:0) прокомментировал песню защитника сборной Испании и лондонского клуба Марка Кукурельи про него.
«Смешной парень. В прошлом сезоне он попросил мою футболку, а этим летом поет про меня песню», — приводит слова Холанда The Sun со ссылкой на Viaplay.
Напомним, Кукурелья во время празднования победы своей команды в финале чемпионата Европы 2024 года над Англией (2:1) исполнил песню, в которой задевается нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
«Куку, Кукурелья, кушает паэлью,
Куку, Кукурелья, пьёт Estrella.
Холанд трепещет перед Кукурельей», — говорится в песне футболиста «Челси».
Кукурелья спел песню про Холанда, празднуя победу Испании: