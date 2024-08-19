Барко стал лучшим дебютантом «Спартака» за последние 15 лет

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим дебютантом красно-белых за последние 15 лет.

Аргентинец отметился голом и результативной передачей в матче 5-го тура РПЛ с воронежским «Факелом». Таким образом, футболист набрал 5 (2+3) голевых действий в четырёх матчах РПЛ. Как сообщает пресс-служба «Спартака» со ссылкой на Opta Sports, Барко является лучшим дебютантом команды как минимум за последние 15 лет.

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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