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Гвардиола сравнил выступления Холанда с игрой Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, открывшего счёт в матче 1-го тура АПЛ с лондонским «Челси» (2:0). В своей 100-й игре за «Сити» форвард забил свой 91-й гол за манчестерский клуб.

«Такие показатели соответствуют уровню Месси и Криштиану Роналду. В этой стране это нечто невероятное», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

«Манчестер Сити» открыл счёт на 18-й минуте встречи: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич. Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом страны, а «Челси» занял шестое место.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: