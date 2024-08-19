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Гвардиола сравнил выступления Холанда с игрой Месси и Роналду

Гвардиола сравнил выступления Холанда с игрой Месси и Роналду
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, открывшего счёт в матче 1-го тура АПЛ с лондонским «Челси» (2:0). В своей 100-й игре за «Сити» форвард забил свой 91-й гол за манчестерский клуб.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 18'     0:2 Ковачич – 84'    

«Такие показатели соответствуют уровню Месси и Криштиану Роналду. В этой стране это нечто невероятное», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

«Манчестер Сити» открыл счёт на 18-й минуте встречи: отличился нападающий Эрлинг Холанд с передачи Бернарду Силвы. На 84-й минуте преимущество «горожан» удвоил полузащитник Матео Ковачич. Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» стал чемпионом страны, а «Челси» занял шестое место.

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