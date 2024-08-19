Станкович назвал ключевой фактор, который решит исход матча «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Самое важное — это отдохнуть сейчас. Со вторника начнём готовиться к прекрасному, важному матчу уверен для обеих команд. В тренировочном процессе мы много внимания уделяем деталям. На мой взгляд детали, если говорить вдолгую, делают разницу. Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даёшь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, всё вместе. Именно такие детали и делают результат», — сказал Станкович на пресс-конференции после победного матча с «Факелом» (3:0).

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

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