Ловчев дал оценку работе Станковича в «Спартаке»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Этот тренер — с характером! Знаете, мне запомнилась одна вещь. Была безобразная игра с «Оренбургом», просто ужасная. А потом «Спартак» с «Химками» играл. И команда была уже другая. Видно, что около бровки тренер ходил заряженный… И когда счёт был уже 3:0 и «Спартаку» забили гол, Станкович взял бутылку и засадил куда-то! Был виден характер, видно, что этот человек будет требовать», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

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