Семак рассказал, что ему больше всего не нравится в судействе в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в новом сезоне чемпионата России. В своём последнем матче в РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1.

«Я считаю, что это большая проблема, безусловно. И вопрос даже не в том, что судьи ошибаются, а то, как аргументируют потом. Смотрел передачу с Черданцевым, спорный момент он зачитал, как кто-то ему прислал — абсолютно понятна трактовка этого эпизода. Что пишет ЭСК, я понять не могу. Мне кажется, запутались настолько в принятии тех или иных решений, что уже ни судьи, ни игроки, никто не понимает, как какие-то эпизоды трактовать. К сожалению, проблем очень много. Но самое плохое для меня, что все-таки неправильные решение пытаются затормозить и оправдать. Ну зачем? Ну если ошибся, ничего страшного, ошибаются все: и судьи, и футболисты, и тренеры. Но признавать ошибки свои нужно, это лично мое мнение», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 13 очков.

Известные дети спортсменов