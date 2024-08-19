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«Локомотив» повторил клубный рекорд в чемпионате России

«Локомотив» повторил клубный рекорд в чемпионате России
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«Локомотив» забил гол в 22 матчах подряд в чемпионате России и повторил клубный рекорд по этому показателю, сообщается в телеграм-канале Opta Sport.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

В прошлый раз «Локомотив» забил 22 гола подряд в чемпионате России в сезоне-2022/2023.

«Локомотив» в матче пятого тура чемпионата России обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Победный гол в матче на 90-й минуте забил защитник Наир Тикнизян.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 12 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Ростовом». Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – 20:00 мск.

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