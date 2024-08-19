Де Росси оценил дебют Довбика в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об игре новичка команды Артёма Довбика в матче 1-го тура Серии А с «Кальяри» (0:0).

«Первый тайм был для него непростым, так как мы не давали ему большого количества передач. Я думаю, что после перерыва он очень хорошо сыграл, он боролся изо всех сил, почти забил, и я уверен, что он забьет еще много голов», — приводит слова Де Росси Football Italia.

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

2 августа «Рома» объявила о подписании соглашения с 27-летним украинцем. Договор с клубом рассчитан на пять лет. Ранее Довбик выступал за «Жирону».

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Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть дерби с фанатами: