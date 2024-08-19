Титов ответил на вопрос о перспективах Соболева в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Считаю, Соболеву нужно наступить на своё «я» и сесть пообщаться с тренером, руководством. С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартак» вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог», — приводит слова Титова «Известия».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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