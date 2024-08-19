Сперцян высказался о своей голевой ошибке в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своей ошибке в матче пятого тура чемпионата Росии с «Пари НН». Встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Важная победа, первый тайм такой был, 0:1. Во втором давили, создали больше моментов. До перерыва были подходы, старались, но нельзя было пропускать. В итоге моя ошибка. Поперёк нельзя играть, учили ещё в детстве, а я не заметил соперника», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Динамо». Матч состоится 25 августа.

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