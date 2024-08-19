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Сперцян высказался о своей голевой ошибке в матче с «Пари НН»

Сперцян высказался о своей голевой ошибке в матче с «Пари НН»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своей ошибке в матче пятого тура чемпионата Росии с «Пари НН». Встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 36'     1:1 Кобнан – 76'     2:1 Кобнан – 80'    

«Важная победа, первый тайм такой был, 0:1. Во втором давили, создали больше моментов. До перерыва были подходы, старались, но нельзя было пропускать. В итоге моя ошибка. Поперёк нельзя играть, учили ещё в детстве, а я не заметил соперника», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Динамо». Матч состоится 25 августа.

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