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Видеообзор разгромной победы «Спартака» в матче РПЛ с воронежским «Факелом»

Видеообзор разгромной победы «Спартака» в матче РПЛ с воронежским «Факелом»
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В воскресенье, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Спартака».

В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают третье место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.

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