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Тренер ЦСКА Николич объяснил тройную замену в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Тренер ЦСКА Николич объяснил тройную замену в матче с «Локомотивом» в РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил тройную замену в матче пятого тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1). На 87-й минуте Николич заменил Даниила Кругового, Милана Гаича и Аббосбека Файзуллаева. Вместо них на поле вышли Келлвен, Матвей Лукин и Рифат Жемалетдинов.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 90'    

«Идея была в усилении флангов, ведь мы последние двадцать минут атаковали именно через них. Видно было, что Гайич и Круговой подустали. И за короткое время вышедшие футболисты три-четыре раза по флангам прошли вперед. Но не получилось успешно сыграть при обороне. Бывает, что соперник забивает с первого удара, и жаль, что в этой игре все сложилось именно так. А замены были направлены на то, чтобы открыть счет, а не на удержание нуля. В этой игре нам важнее забить гол и победить», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Акроном». Матч состоится 24 августа, начало – 15:00 мск.

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