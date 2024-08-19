Эдегор: мы действительно верим, что сделаем новые шаги, всё равно, что думают остальные

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ в новом сезоне-2024/2025.

«Если быть до конца честным, мне совершенно всё равно, что об этом думают остальные. Мы действительно верим в это, в то, что мы сделаем новые шаги. Мотивация, желание и чувства, которые мы все испытываем после прошлого года, помогут нам продвинуться ещё дальше», — приводит слова Эдегора VG.

В прошлом сезоне-2023/2024 «Арсенал» занял второе место в чемпионате Англии с 89 очками, уступив первую строчку «Манчестер Сити» (91 очко).

Последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии в сезоне-2003/2004, набрав 90 очков в 38 матчах. На второй строчке расположился «Челси» (79 очков), замкнул тройку «Манчестер Юнайтед» (75 очков).

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